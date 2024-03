Calhanoglu ai tifosi | «Sostegno incrollabile! Ora rendere realtà un traguardo enorme»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)a cuore aperto verso idopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Il turco concentrato sullo scudetto. VERSO L’OBIETTIVO ? All’indomani dell’eliminazione in Champions League, Hakanha scritto su Instagram questo post: «Nonostante i nostri sforzi, il nostro percorso in Champions League è giunto al termine. Tuttavia, apprezziamo ildei nostrie vi ringraziamo profondamente. Ma abbiamo ancora unda raggiungere. Pertanto, dobbiamo concentrarci interamente su di esso e fare tutto il possibile per renderlo. Forza Inter ». Calha a testa alta. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...