Calciomercato Juventus – Rinnovo Vlahovic | ci siamo | cifre e dettagli

La sofferta vittoria conquistata in extremis contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato ha permesso alla Juventus di ritrovare parzialmente il ... (today)

Il terzino di origine marocchina è il nuovo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri Il Calciomercato della ... (calcionews24)

Gli estimatori per Gudmundsson non mancano. Sull’islandese del Genoa, oltre al Milan, c’è anche la Juventus che si è portata avanti Aumenta la concorrenza per ... (dailymilan)