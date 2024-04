Calciomercato | Milan Dalla Francia Accordo Giroud-Los Angeles Fc

Olivier Giroud si prepara a salutare il Milan nel corso della prossima sessione di Calciomercato : trovato l’ accordo con il LAFC , i dettagli Per Olivier Giroud molto probabilmente è stato l’ultimo derby della Madonnina con la maglia del Milan . Il ...

Calciomercato Milan, come riportato dai colleghi di RMC Sport, Olivier Giroud ha trovato l'accordo per passare in MLS ai Los Angeles FC