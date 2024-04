Calciomercato Milan – Attaccante tra Zirkzee e Jovic | i dettagli

Calciomercato Milan, come riportato dai colleghi di RMC Sport, Olivier Giroud ha trovato l'accordo per passare in MLS ai Los Angeles FC (pianetamilan)

La sconfitta per 1-2 nel derby, che ha consegnato lo scudetto all'Inter con cinque giornate di anticipo, è solamente l'ultimo passaggio a vuoto di una stagione da dimenticare per il Milan. I rossoneri, malgrado il secondo posto in campionato, non sono infatti mai stati in lotta per la vetta della... (today)