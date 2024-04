Calciomercato Milan - Youssouf Fofana può arrivare in estate Il punto

Calciomercato Milan, parte la rivoluzione offensiva targata Geoffrey Moncada: da Benjamin Sesko a Joshua Zirkzee. Ecco tutti i nomi Calciomercato Milan, rivoluzione Moncada: da Sesko a Zirkzee. Ecco tutti i nomi per l’attacco… View this post on Instagram A post shared by dailyMilan.it (@dailyMilan.it) Calciomercato Milan, parte la rifondazione di Moncada: da Sesko a Zirkzee. Tutti i nomi LEGGI ANCHE ... (dailymilan)

La stagione non è ancora finita, ma i rossoneri sono già proiettati (anche se non completamente) in ottica estiva. La nuova annata del Diavolo inizierà, infatti, dalla costruzione di un importante Calciomercato che il Milan dovrà attuare nel tentativo di cesellare la rosa in virtù della lotta scudetto (e della Champions League) che verrà. La società Milanista, consigliata soprattutto da Zlatan Ibrahimovic, avrebbe già attivato i radar sulla ... (metropolitanmagazine)