Bruce Willis - nuove rivelazioni sulla salute dell’attore | Non riesce più a scrivere e comunicare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Le condizioni dipreoccupano da tempo i fan, alle prese con la demenza senile e con unapurtroppo che si è fatta sempre più precaria col passare dei mesi. Un tema delicato sul quale è intervenuto di recente il regista Manoj Night Shyamalan, che ha rivelato qualcosa in più sul privato della star di Hollywood. L’autore ha lavorato spesso a stretto contatto con, come in occasione del film cult “Il Sesto Senso”, e ha mantenuto ottime relazioni con lui., 69 anni, nel 2022 aveva annunciato il suo ritiro a causa dell’afasia. Un anno dopo i famigliari avevano rivelato che le sue condizioni erano molto peggiorate, sfociando nella demenza frontotemporale. Già in “Hard Kill” uscito nel 2020, le battute di ...