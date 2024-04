Bruce Willis | in tv il macho piace sempre | che schiaffo alle femministe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Die Hard - Un buon giorno per morire) L'ultima follia del politically correct è la manipolazione sessuale dei minorenni affetti da disforia di genere, quella condizione per cui il proprio sesso biologico non coincide con l'identità che uno si sente. Praticamente una nuova forma di dittatura gender legata probabilmente al nuovo business di bloccare lo sviluppo di caratteri e organi sessuali prima ancora che l'adolescente acquisti consapevolezza. Ma ciò che colpisce è che in tv ci sia una forte affermazione di quei film dove identità sessuali e dinamiche e interrelazioni sessuali sono molti ben definite. Funziona ciò che che le iperdefinirebbero “machismo identitario”. L'exploit di Die Hard - Un buon giorno per morire, oltre 220mila spettatori e al 3.1% di ...