Breaking Bad - Anna Gunn contenta | I fan hanno cambiato atteggiamento verso Skyler

Non è la prima volta che l'attore esprime interesse per un prequel sul suo personaggio Nonostante Vince Gilligan abbia dichiarato più volte di non voler tornare nel mondo di Breaking Bad dopo la conclusione di Better Call Saul, Giancarlo Esposito pensa ci sia ancora molta storia da raccontare relativa al suo personaggio, Gus Fring, e ha rivelato la sua idea per un possibile prequel. Parlando con GQ, l'attore ha risposto a una domanda sulle ... (movieplayer)