Bradisismo | a partire dalle 4 | 00 circa 20 terremoti

(Di sabato 6 aprile 2024) Aore 04.00 della scorsa notte i Campi Flegrei ballano a più riprese a causa di numerosi eventi sismici,20, che si stanno producendo in vari epicentri. Il più intenso (alle ore 13.59) si è prodotto in mare, nei pressi di Punta Pennata, a 2.6 km di profondità, di Magnitudo 2.5. Nell’ambito Il Blog di Giò.

Terremoto nei Campi Flegrei: un risveglio sismico - Venerdì 5 aprile, la terra ha tremato nei Campi Flegrei. Alle ore 11.37, una scossa di terremoto di magnitudo 1.2 della scala Richter si è registrata nella caldera del supervulcano. L'evento sismico è ...informazione

Terremoto a Napoli, la sequenza infinita dei Campi Flegrei: oggi 22 terremoti - Oggi il Bradisismo ha ricominciato a manifestarsi con una infinita ... Vesuviano ha registrato 22 eventi sismici tutti concentrati nell'area flegrea a partire dalle 3,48 di notte fino alle 14.ilmattino