Boxe - Europei 2024 | Giovanna Marchese vola in semifinal - eliminate Savchuk e Galizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024)si è qualificata per lei deglidi, in corso di svolgimento alla ‘Hall Aleksandar Nikolic Pionir’ di Belgrado. L’azzurra nella categoria 48 kg ha battuto 5-0 la spagnola Carmen Gonzalez Ortega. Si ferma invece il cammino di Olena, sconfitta nettamente dalla rumena Perijoc Lacramioara nei quarti di finale della categoria 54kg. Eliminata anche Jessica. La veronese, classe 1995, non può nulla contro la turca Isildar Busra che la sconfigge nel primo turno della categoria -75 kg. Verdetto unanime, quello dei giudici, Domani, nella seconda e ultima giornata dei quarti, saranno 4 gli azzurri a salire sul ring: Giuseppe Canonico, Tommaso Sciacca, Remo Salvati e Vincenzo Lizzi. Di seguito il programma. 4° 57 Kg Canonico vs ...