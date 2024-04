Boxe - Giovanna Marchese sicura di una medaglia agli Europei | batte Ortega ed è in semifinale

(Di martedì 23 aprile 2024)si è qualificata di forza alle semifinali degli2024 di. Il nostro peso pa ha sconfitto la spagnola Carmen Gonzalezcon verdetto unanime (5-0: due 30-26 e tre 29-27) e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna continentale in corso di svolgimento alla Pionir di Belgrado (Serbia). La pugile italiana, che ha fatto il proprio debutto sul ring proprio oggi pomeriggio, si è così garantita quantomeno ladi bronzo nella categoria fino a 48 kg e giovedì 25 aprile affronterà la slovacca Nicole Durikova, che ha prevalso sulla russa Iuliia Chumgalakova: si preannuncia un confronto ostico contro la numero 2 del tabellone. La 24enne campana ha attaccato ripetutamente ...

