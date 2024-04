Borsa | l' Europa solida dopo Wall street - bene Milano +1,4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) I mercati azionari del Vecchio continente restano ampiamente sopra la paritàl'avvio di, con Madrid eche sono le Borse migliori in aumento dell'1,4%, grazie soprattutto alla forza del settore bancario.anche il listino di Francoforte (+1,2%), con Amsterdam e Parigi che oscillano attorno a un rialzo di mezzo punto percentuale. Cauta Londra, che cresce comunque dello 0,2%. Calmo lo spread Btp-Bund a quota 135 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,87%. In calo del 2% il gas sotto il livello dei 29 euro al Megawattora. In questo clima in Piazza Affari, il titolo migliore è quello di A2a, che sale del 3,8%, seguito da Nexi (+3,5%) e Banco Bpm (+3,4%). Tim resta tonico (+3%) nel giorno dell'assemblea per il nuovo Cda con la conferma dell'amministratore ...