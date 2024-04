Borsa | l' Europa conclude positiva - cauta Londra +0,2%

(Di martedì 23 aprile 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: lamigliore è stata quella di Madrid, che è salita dell'1,7%, seguita da Francoforte in rialzo di un punto percentuale e mezzo. In aumento dello 0,9% Amsterdam e dello 0,8% Parigi., in crescita comunque dello 0,2% finale.

Le Borse europee consolida no il rialzo con Milano che allunga ancora e sale dell'1,4% (Ftse Mib 34.200 punti). A Piazza Affari sempre in evidenza Tim (+5,5%) nel giorno dell'assemblea e Nexi (+4,5%). I listini si preparano alle trimestrali tech ...

Private Banking: Aipb, in 2024 attesi Aum a 1.184 mld, contributo positivo mercati - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - In continuita' con il 2023, anche il 2024 sara' un anno di crescita per l'industria del private banking, con il valore degli asset under management (Aum, m ...borsa.corriere

OnePlus lancia in Europa il nuovo Watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet Pad GO. Prezzi e disponibilità - Durante un evento in Finlandia, OnePlus ha lanciato in Europa l'esclusiva OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet OnePlus Pad Go, rafforzando il suo ecosistema IoT con dispositivi premium e in ...hwupgrade