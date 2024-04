Bilancio approvato a Villaricca - C AS A | Noi spingiamo verso cambiamento | 200 famiglie avranno pacco alimentare

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 23 aprile 2024) “Il sindaco Francesco Gaudieri ha evidenziato gli innumerevoli sacrifici ed il lavoro profuso dagli assessori ed in particolare quelli del gruppo C. As.A Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino, quest’ultimo capace di intercettare finanziamenti utilizzabili per i bisogni dei cittadini più deboli e mai intercettati dalla gestione commissariale”, si legge in una nota di Casa-Movimento L'articolo Teleclubitalia.