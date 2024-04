Caserta | il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 aprile 2024). Il, nella seduta di questa mattina, haildi. Si tratta di una manovra complessiva di circa 312 milioni di euro. Tra le voci più significative, si registrano circa 61 milioni di entrate che fanno capo al cosiddetto “Titolo Primo”, ovvero derivanti dai proventi di Imu, Tari, e di altre entrate tributarie; 18 milioni di entrate extratributarie, ovvero fondi regionali e nazionali; 15 milioni di entrate patrimoniali quali, ad esempio, canoni, fitti attivi, proventi da violazioni del Codice della strada, da parcheggi, e dal Belvedere di San Leucio; 115 milioni di entrate per investimenti, sia europei (in primis i fondi del Pnrr), che ministeriali e regionali. Per quanto concerne le uscite, tra le voci principali abbiamo una somma ...