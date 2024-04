Sette siti in pericolo | la Sinagoga di Siena tra i beni culturali più a rischio in Europa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – C’è anche laditra imonumenti edel patrimonio culturale più ad’per il 2024. Sono stati annunciati oggi daNostra, la voce europea della società civile impegnata a favore del patrimonio culturale e naturale, e dall’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI). I 7 monumenti edel patrimonio culturale più ainnel 2024 sono, oltre alladi, anche le Case popolari a Roubaix-Tourcoing, Francia; Isole Cicladi, in particolare Sifnos, Serifos e Folegandros, Grecia; Chiesa di San Pietro in Gessate, Milano; Casa dell’Esercito Popolare di liberazione della ...