Belve - Antonella Clerici non perdona Barbara d’Urso e torna a parlare di una vecchia delusione | Mi ferì VIDEO

Belve, torna in prima serata con l’edizione 2024 del programma che, dopo aver debuttato in seconda serata, ha conquistato il prime time di Raidue. A condurre ed ideare il talk show c’è sempre Francesca Fagnani, artefice con le sue domande ed i suoi sguardi di numerosi momenti cult diventati virali sui social network. Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da ... (ascoltitv)