Basket | il Maccabi espugna il campo del Pana - il Real Madrid liquida il Baskonia nei primi match dei playoff

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono iniziati questa sera idell’Eurolega die al via non c’erano squadre italiane, con l’Olimpia Milano che non è riuscita a qualificarsi per i play-in, mentre la Virtus Bologna è stata eliminata dal. E proprio gli spagnoli sono state tre le quattro squadre scese inoggi per il primodei quarti di finale. Con lorothinaikos Atene,Tel Aviv e. Ecco come è andata.THINAIKOS ATENE –TEL AVIV 87-91che inizia sul filo dell’equilibrio ad Atene, dovethinaikos esi fronteggiano punto a punto nel primo quarto. Si alternano al comando le due squadre, anche se nel finale ...