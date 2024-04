Basilicata - vince Vito Bardi Centrodestra Tracollo del M5 - il Centrosinistra attacca Azione

Elezioni regionali in Basilicata : riconfermato il presidente uscente, Vito Bardi sostenuto dal centrodestra e Azione. Il primo partito è quello dell’astensionismo Elezioni regionali in Basilicata . Le urne riconsegnano la Regione al centrodestra riconfermando il presidente uscente Vito Bardi, sostenuto da una coalizioni formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Orgoglio Lucano, Azione, Democrazia Cristiana – UDC – Popolari Uniti e La ... (puntomagazine)

Il campo larghissimo vince facile. Peccato che stavolta stia a destra e non a sinistra. All’eterno centrodestra in Basilicata si sommano infatti i voti di Azione, che qui può contare su una forza locale possente come Marcello Pittella, e Renzi. "Il centro è determinante per vincere", se la ride il capo di Italia viva. Magari il finale sarebbe stato lo stesso, ovvero il bis del governatore uscente Vito Bardi, ma di sicuro la gara sarebbe stata ... (quotidiano)