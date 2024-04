Le regionali in Basilicata Il campo largo? È nel centrodestra Bardi stravince - nuovo flop Pd-M5s

Il candidato del centrodestra Vito Bardi è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei voti, secondo i risultati definitivi dello scrutinio delle elezioni Regionali. Piero Marrese del centrosinistra ha ottenuto il 42,16% dei consensi. Al terzo candidato Eustachio Follia è andato l'1,21%. Fratelli d'Italia risulta il partito più votato, con il 17,39%. Segue il Partito democratico col 13,87%. Nella coalizione di centrodestra ... (quotidiano)

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata. Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la soglia del 50%. A scrutinio ancora in corso, diversi esponenti del centrodestra si sbilanciano e chiamano la vittoria del presidente uscente Vito Bardi, sostenuto dai partiti che compongono la ... (open.online)

Da sempre, il Movimento 5 stelle ha un rapporto difficile con le Elezioni amministrative. Il consenso raccolto a livello nazionale, quando si tratta di votare per un sindaco o un presidente di Regione, si comprime al punto da diventare, spesso, ininfluente. Ma la Basilicata, negli ultimi cinque anni, era diventata un fortino di voti per Giuseppe Conte. alle ultime Elezioni politiche nazionali, in terra lucana il Movimento ha conquistato il 25% ... (open.online)

Si chiudono alle 15 i seggi per le Elezioni Regionali in Basilicata. Sono i tre i candidati che si sfidano per la poltrona di Governatore: Vito Bardi è il candidato per il centrodestra e governatore uscente, Piero Marrese corre per il centrosinistra e Eustachio Follia per Volt. definitivo il dato dell'affluenza che è stata del 49,8%, ben 4 punti in meno rispetto al 2019. risultati IN diretta Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba ... (panorama)

