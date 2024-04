Basilicata - stravince la destra Che tracollo il M5S

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 23 aprile 2024) Zuppa di Porro. Il centro, ma la cosa stupenda èil titolo della Rep: invince astensionismo e. Ascolatre zuppa per capire la minchiata che hanno scritto. Oddio e adesso sempre per Rep, il caso Scurati scuote la. Evvvabbè. Nesuna notizia su Topo. Ma la Schlein molla il nome. Le cose del Beccaria se vere sono pazzesche. E Don Rigoldi fa una stran aintervista. La storia dei due pitbull che sbranano un bambino: già avevano sbrabato il padre. No vebbè ma teniamoli a casa. Mirafiori ferma e Tim verso conferma Labriola. Oggi ci sono cose fiscali in cdm. E il DM oggi ci dice che Sunak parte che i voli per il Rwuanda.La corte invece in Italia fa casino per l aVerità #rassegnastampa23aprile24 L'articolo proviene da Nicola Porro.