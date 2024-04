Barbara D' Urso sgradevole - intervistò l' amante del mio compagn - mi ferì tantissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Antonella Clerici è tra le ospiti della quarta puntata di Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda martedì 23 aprile in prima serata. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno risponde alle pungenti domande della padrona di casa, prima fra tutte quelle sulle voci di una sua possibile conduzione del prossimo Festival di Sanremo. "Non me l'ha chiesto nessuno, mai", chiarisce la Clerici che, sull'addio di Amadeus commenta: "L'ho trovato molto coraggioso". La Fagnani la incalza: "Ma il fatto che non l'hanno sondata ancora, le dispiace?". E Antonella risponde: "Rientra un po' nel nostro mondo Rai, poi magari direi di no. Ho i miei programmi e ho le mie cose, non me ne frega niente… Peggio per loro". Quando si parla dei rapporti tra colleghi, Fagnani la provoca: "Non faccia la diplomatica, mi dica quelli o quelle con cui si ama di meno". ...