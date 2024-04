Antonella Clerici su Barbara d’Urso | Mi ferì moltissimo - ecco cosa mi ha fatto

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Belve , la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani in cui personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo si mettono a nudo, rispondendo alle domande scomode della conduttrice. Gli ospiti della puntata di questa sera saranno Lory Del Santo, Margherita Buy e Antonella Clerici . Proprio quest’ultima è molto attesa dai telespettatori, curiosi di scoprire alcuni retroscena di cui ... (isaechia)

“Non sapete cosa mi ha fatto”. Antonella Clerici a bomba su Barbara D’Urso. “Da lei non me lo sarei mai aspettata”, il racconto della conduttrice Rai sulla collega ex Mediaset, ora disoccupata (almeno dal punto di vista televisivo, Ndr). La Clerici lo racconta in quello che è diventato di fatto il confessionale preferito dei vip: lo sgabellino di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2. >> “Pier Silvio Berlusconi ... (caffeinamagazine)