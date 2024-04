Azzannata da un pitbull a Pavia | 50mila euro di risarcimento per i danni subiti

Azzannata da un pitbull mentre dorme , grave una bambina di cinque anni : gli ultimi aggiornamenti Un episodio gravissimo che arriva direttamente dalla provincia di Lecce. Ci troviamo precisamente a Cutrofiano dove si è verificato una bruttissima vicenda che ha visto come vittima una bambina di cinque anni . Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che la piccola sia stata Azzannata da un pitbull . Il tutto è avvenuto mentre la ... (cityrumors)

Grande paura ieri a Cutrofiano dove una bambina di 5 anni è stata morsa all’improvviso in testa e ad un polpaccio dal cane di famiglia, un pitbull, mentre dormiva in casa. La malcapitata è stata ricoverata e Operata d’urgenza all’Ospedale ”Cardinale Panico” di Tricase, ma poi è stata poi trasferita al ”Vito Fazzi” di Lecce per tenerla sotto controllo clinico viste le profonde ferite lacero-contuse riportate al capo, al viso ed agli arti ... (noinotizie)