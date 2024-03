Salento | azzannata mentre dormiva dal pitbull | bimba di cinque anni in rianimazione Operata d' urgenza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Grande paura ieri a Cutrofiano dove una bambina di 5è stata morsa all’improvviso in testa e ad un polpaccio dal cane di famiglia, unin casa. La malcapitata è stata ricoverata ed’all’Ospedale ”Cardinale Panico” di Tricase, ma poi è stata poi trasferita al ”Vito Fazzi” di Lecce per tenerla sotto controllo clinico viste le profonde ferite lacero-contuse riportate al capo, al viso ed agli arti inferiori. Stando a quanto ricostruito in ospedale a Tricase dopo l’aggressione dell’animale ai ddella piccola dalle forze dell’ordine, un familiare avrebbe aperto la porta d’ingresso dalla quale si sarebbe repentinamente introdotto in casa il grosso cane che si sarebbe poi subito avventato sulla. Subito ...