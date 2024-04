Auto ibride migliori | i 3 prototipi da avere nel 2024

Roma, 18 aprile 2024 – Improvvisa frenata del Mercato delle auto a marzo 2024. Le immatricolazioni in Europa Occidentale sono state sono state 1.383.410, in calo del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2024. Secondo i dati Acea, i costruttori d’auto europei, la battuta d’arresto non compromette l’andamento positivo del primo trimestre: sono state vendute in tutto 3.395.049 auto, il 4,9% in più dello stesso periodo del 2023. "La tempistica ... (quotidiano)