Aumentano le auto elettriche nel mondo - 17 milioni nel 2024

(Di martedì 23 aprile 2024) Il parco mondiale dicontinua a crescere in modo forte, e nelle vendite sono destinate a raggiungere i 17: saranno il 45% di tutte le vetture vendute in Cina, il 25% in Europa e l'11% negli Stati Uniti. Lo prevede l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) nel 'Global Electric Vehicle Outlook' stimando che "più di un'su cinque venduta in tutto ilquest'anno sarà elettrica, con un'impennata della domanda prevista nel prossimo decennio". Sulla base delle politiche attuali, osserva la Iea quasi un'su 3 sulle strade in Cina entro il 2030 sarà elettrica, e quasi 1 su 5 lo sarà sia negli Stati Uniti sia nell'Unione Europea. La domanda in aumento rimodellerà dunque l'industriamobilistica globale e ridurrà ...