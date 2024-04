In Europa aumentano le immatricolazioni delle autovetture - record auto green

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il mondo dei trasporti su strada è in costante evoluzione, e per capire appieno la sua dinamica, il rapporto “Vehicles on European Roads” dell’Acea (Europeanmobile Manufacturers’ Association) fa il punto mettendo in luce i dati più recenti riguardanti i veicoli in circolazione sulle strade europee. Questa pubblicazione fornisce una panoramica dettagliata non solo sul numero di veicoli sulle strade, ma anche su una serie di altri indicatori cruciali che riflettono lo stato attuale e le tendenze future del settore. Lein: le cifre chiave Secondo il rapporto Acea, nel 2022 c’erano ben 252 milioni disulle strade dell’Unione Europea. Questo si tratta di un modesto aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. Un dato interessante emerge dall’analisi della composizione di questi veicoli: ...