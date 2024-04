Attacco russo in Ucraina | lanciati diversi missili - sette feriti

La torre tv di Kharkiv , la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata distrutta in un raid russo . La struttura, alta 240 metri, è finita sotto i colpi dei missili russi nella giornata del 22 aprile. A seguito della distruzione della torre , il segnale tv e quello telefonico sono stati... (today)

La torre della televisione di Kharkiv , in Ucraina, è crollata dopo un raid russo . “Gli occupanti hanno colpito l’infrastruttura televisiva della città. Durante l’ alla rme, i dipendenti erano al riparo, non ci sono state vittime” ha riferito il governatore della regione, Oleg Synegubov. Il segnale televisivo è stato interrotto . Nel Video , il momento del crollo . L'articolo Attacco russo alla torre televisiva di Kharkiv , il momento del crollo ... (ilfattoquotidiano)

Lorenzo Riggi di Geopolitica.info in esclusiva ai nostri microfoni: “Gli aiuti decisi dagli Stati Uniti potrebbero portare ad una reazione da parte di Mosca”. Novità importanti per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev e questo, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe portare presto ad un nuovo attacco massiccio da parte di Mosca. Di tutto questo ne abbiamo parlato con ... (notizie)