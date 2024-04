Atletica - Tamberi ai Campionati Europei di Roma | Punto al tris

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024), 23 aprile 2024 – Gianmarcosuona la carica in vista deidiin programma adal 7 al 12 giugno. Il capitano azzurro e portabandiera insieme ad Arianna Errigo alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 sarà impegnato allo Stadio Olimpico con l'obiettivo di bissare il successo di due anni fa, quando conquistò la medaglia d'oro. Si tratterà di un impegno fondamentale per il primatista del salto in alto, Gimbo potrà saggiare il suo stato di preparazione nel percorso di avvicinamento all'appuntamento a Cinque Cerchi ma soprattutto allungare il suo ricchissimo palmares che già include l'oro olimpico, mondiali edindoor e outdoor. A livello continentale,ha già trionfato ad Amsterdam 2016 e a Monaco di ...