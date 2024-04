Atletica | Europei Tamberi Olimpico stadio magico - voglio l' oro

(Di martedì 23 aprile 2024) "La magia dell'potrà aiutarmi dove non arriva la mia preparazione" ROMA - "Devo vincere e confermare la medaglia d'oro di due anni fa". Il portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi Gianmarcoè pronto per accendere glidileggera in programma dal 7 al 12 giu

A 50 giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, la European Athletics ha presentato “Illuminate” , la canzone ufficiale dell’evento in programma dal 7 al 12 giugno allo stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. Il brano, scritto e cantato dalla cantautrice inglese Grace Davies, è caratterizzato da un pianoforte pulsante e una batteria trascinante, mentre si sviluppa un ritornello euforico. “Sono molto lusingata di ... (sportface)

Il piede è fratturato, Stano salta gli Europei. Ma c'è fiducia per i Giochi di Parigi - Il campione olimpico della 20 km, in gara in Turchia, è inciampato in una bottiglietta, subendo una torta all’arto. Stop di 15 giorni, poi un’altra Tac: "L’Olimpiade Sono sereno, c’è tutto il tempo p ...gazzetta

Atletica: Tamberi star agli Europei di Roma 'devo vincere l'oro' - "La Stadio Olimpico è magico, devo vincere l'oro". Fresco di nomina a portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi guarda agli Europei di Roma del prossimo giugno (7-12 ...ansa

Tamberi accende Roma24: “Olimpico magico” - Il portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi Gianmarco Tamberi è pronto per infiammare gli Europei di Roma 2024. “Devo vincere e confermare la medaglia d’oro di due anni fa”, ha detto il capi ...fidal