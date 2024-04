Atalanta-Fiorentina | i convocati di Italiano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

(Di martedì 23 aprile 2024) Il tecnico della, Vincenzo, ha convocato 26 giocatori per ladidiin programma domani sera a Bergamo. All’andata al Franchi finì 1-0 con gol di Mandragora con una bordata da fuori area. Recuperati tutti e quattro gli assenti dal match contro la Salernitana in campionato: Nico Gonzalez, Belotti, Bonaventura e Beltran. Ancora assente Nzola per motivi personali, confermati dalla società viola. Questa la lista deiin ordine alfabetico: Arthur, Barak, Belotti, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Christensen, Comuzzo, Cordeiro, Duncan, Faraoni, Gonzalez, Ikone, Infantino, Kayode, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri, Sottil, Terracciano. ...

