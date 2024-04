(Di martedì 23 aprile 2024) Laquest`oggi si è ritrovata al Viola park per svolgere il consueto allenamento di rifinitura per l`importantissima sfida di ritorno...

Brutte notizie in casa Fiorentina : a fine stagione potrebbe esserci l’ Addio alla Viola. Per lui spunta l’ipotesi Roma insieme a De Rossi. Non arrivano buone notizie per i tifosi della Fiorentina : a poche settimane d alla fine della stagione arriva ...

La Fiorentina cerca il successore di Burdisso: tre possibili nomi sul tavolo - La Fiorentina è alla ricerca del successore di Nicolas Burdisso, che lascerà la carica di direttore tecnico al termine di questa stagione. Mentre il club ...footballnews24

Fiorentina, tre titolarissimi in dubbio. Cosa filtra in vista dell'Atalanta - La Fiorentina quest'oggi si è ritrovata al Viola park per svolgere il consueto allenamento di rifinitura per l'importantissima sfida di ritorno per le semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta.calciomercato

Calciomercato Lazio | Bianchi studia la Salernitana: tre nomi nel mirino - CALCIOMERCATO LAZIO - Non è sfuggita agli occhi più attenti la presenza di Alberto Bianchi allo Stadio Arechi, durante la partita tra Salernitana-Fiorentina ...lalaziosiamonoi