Assicurazioni - Fancel Generali | Consapevolezza è chiave per difendersi da rischi cyber

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 aprile 2024) "Per favorire l’innovazione è necessario un cambiamento di competenze delle figure che entrano nelle aziende” "Perché le aziende possano proteggersi daidell’Ia è, in primo luogo, necessario che queste abbiano ladelo che stanno vivendo". Lo ha sottolineato Giancarlo, Country Manager Italy e CeoItalia, Vicepresidente Ania, in occasione della