Ascolti tv del 22 aprile - l’Isola dei Famosi in difficoltà contro Il Clandestino

Bene la fiction Rai in replica Nella serata di ieri, domenica 21 aprile 2024 , su Rai Uno, Makari in replica conquista 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ottiene un a.m. di 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 9-1-1 raccoglie 723.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star 799.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 The Lost City si ferma a 1.261.000 spettatori con il 7.3% di ... (361magazine)

