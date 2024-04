Ascolti tv i dati del 21 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bene la fiction Rai in replica Nella serata di ieri, domenica 21, su Rai Uno, Makari in replica conquista 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ottiene un a.m. di 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 9-1-1 raccoglie 723.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star 799.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 The Lost City si ferma a 1.261.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 – preceduto da una presentazione di 36 minuti (1.328.000 – 6.6%) – Report conquista video 1.824.000 spettatori con il 9.9% (Plus a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 737.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Il Giovane Hitler registra 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Operation Fortune ha registrato 321.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Che Tempo Che Fa porta a casa ...