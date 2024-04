Arsenal Chelsea | orario - dove vederla e probabili formazioni

(Di martedì 23 aprile 2024) All’Emirates Stadium in campo la sfida di Premier League trae leAll’Emirates Stadium di Londra in campo la sfida di Premier League tra, recupero della 28ª giornata di Campionato. Una sfida in cui i Gunners avranno l’occasione di portarsi in vetta in solitaria, allungando di

oggi alle 21.00, Arsenal e Chelsea si sfidano nel match valido per la 29ª di Premier League 2023 / 2024 . I Gunners possono allungare a +3 sul Liverpool secondo, mentre i Blues cercano un piazzamento in zona Europa League . Si giocherà all’Emirates Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno ( canale numero 201) e Sky Sport 4K (213). Arsenal-Chelsea sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go, app ... (sportface)

‘I love you!’ – Hollywood superstar Anne Hathaway celebrates Arsenal goal mid-interview - Hollywood A-lister Anne Hathaway could not contain her excitement as she broke during interview to celebrate an Arsenal goal. As Arsenal toiled against Wolves in the Premier League on Saturday, ...talksport

We simulated Arsenal vs Chelsea to predict huge Premier League clash - Arsenal face London rivals Chelsea in the Premier League on Tuesday, so we simulated the clash to try and predict the final score ...football.co.uk

Full Arsenal squad for Chelsea clash revealed as Mikel Arteta faces decision - The latest Arsenal news as the Gunners are back in Premier League action this week after a 2-0 victory over Wolves at Molineux on Saturday night, a result that put them back to the top of the table.football.co.uk