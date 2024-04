Arsenal-Chelsea oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Premier League 2023 2024

(Di martedì 23 aprile 2024)alle 21.00,si sfidano nel match valido per la 29ª di. I Gunners possono allungare a +3 sul Liverpool secondo, mentre i Blues cercano un piazzamento in zona Europa. Si giocherà all’Emirates Stadium. La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213).sarà visibile anche insu NOW e utilizzando Sky Go, app gratuita per gli utenti Sky. SportFace.

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 23 aprile , all’Olimpico conosceremo il nome della prima finalista di coppa Italia dal ritorno della semifinale tra Lazio e Juve, con i bianconeri ovviamente favoriti dopo il 2-0 dell’andata ma anche alle prese con i risultati deludenti in campionato che rendono questa trasferta particolarmente insidiosa. In Premier […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

L’Arsenal ha reagito bene all’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco andando a prendersi tre punti al Molineux ed ora ha la chance di mettere pressione sulle due grandi rivali nella lotta per il titolo che giocheranno il 24 e il 25 aprile . Il Chelsea da parte sua dopo aver perso la finale […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (infobetting)

