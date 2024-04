Pronostici di oggi 23 aprile - Lazio-Juve in coppa Italia e il derby Arsenal-Chelsea in Premier League

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 22 aprile, è la giornata in cui l’Inter potrebbe conquistare lo scudetto della seconda stella e naturalmente il Milan farà di tutto per impedirlo in un derby che potrebbe essere l’ultimo di Pioli sulla panchina rossonera. All’Olimpico tra Roma e Bologna si gioca per il quarto posto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 22 aprile, è la giornata in cui l’Inter potrebbe conquistare lo scudetto della seconda stella e naturalmente il Milan farà di tutto per impedirlo in un derby che potrebbe essere l’ultimo di Pioli sulla panchina rossonera. All’Olimpico tra Roma e Bologna si gioca per il quarto posto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 21 aprile, Fiorentina e Atalanta, protagoniste la prossima settimana anche della semifinale di ritorno della coppa Italia, sono in campo in serie A contro Salernitana e Monza a caccia di punti per una corsa alle coppe sempre più serrata. Giornata ricca di big match da una parte […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 21 aprile, Fiorentina e Atalanta, protagoniste la prossima settimana anche della semifinale di ritorno della coppa Italia, sono in campo in serie A contro Salernitana e Monza a caccia di punti per una corsa alle coppe sempre più serrata. Giornata ricca di big match da una parte […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 20 aprile, giornata ricca di eventi con la serie A che propone due sfide salvezza tra Verona e Udinese e Sassuolo e Lecce e con il Napoli impegnato sul campo di un’altra squadra che cerca i punti per rimanere in serie A come l’Empoli. In Fa Cup […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici (infobetting)