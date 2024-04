Arriverà quando sarà pronto | Hilary Duff non risponderà più a domande sulla gravidanza

Sono ore di riflessione per Israele. Dopo l'attacco subito dall'Iran sabato notte deve decidere se (e come) rispondere duramente e provocare una pericolosa escalation oppure resistere...

Dopo l'allarme lanciato dagli Stati Uniti nelle scorse ore, è arrivato in serata l'attacco delL'Iran contro Israele. Un attacco in risposta al raid lanciato da Tel Aviv contro un edificio appartenente all'ambasciata iraniana a Damasco. Raid in ...