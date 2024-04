L' Iran lancia decine di droni contro Tel Aviv | quando arriveranno in Israele | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Dopo l'allarmeto dagli Stati Uniti nelle scorse ore, è arrivato in serata l'attacco dell'. Un attacco in risposta al raidto da Telun edificio appartenente all'ambasciataiana a Damasco. Raid in cui è morto un alto comandante dei Pasdaraniani. In uno deiche circolano sui social in questo momento, si nota il passaggio di un drone. A confermare l'attacco sono stati non solo gli Usa ma anche il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, il quale ha parlato di "dozzine di Uav () verso". Poi ha sottolineato che "ci vorranno diverse ore per arrivare in piena attività, ma la difesa non è impenetrabile, quindi è ...