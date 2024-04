Aprilia Tentato futuro di bottiglie di alcolici - denunciato a piede libero

Aprilia – In queste ore è in corso l’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di due persone di Aprilia responsabili di Tentato omicidio nei confronti di una donna consumato nell’aprile del 2023. L’operazione è condotta dal Reparto territoriale Carabinieri di Aprilia su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, […] L'articolo Aprilia / Tentato omicidio di una donna, operazione d’arresto in corso per ... (temporeale.info)