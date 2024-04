Aprilia Tentato omicidio di una donna | operazione d’arresto in corso per due persone

(Di venerdì 12 aprile 2024)– In queste ore è inl’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di duediresponsabili dinei confronti di unaconsumato nell’aprile del 2023. L’è condotta dal Reparto territoriale Carabinieri disu delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Tentato omicidio di una donna, in corso due arresti ad Aprilia - Aprilia – in aggiornamento – In queste ore è in corso l’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di due persone di Aprilia accusate del Tentato omicidio di una donna consumato nell’ ...radioluna

Domani ad Aprilia i funerali di Gianni, morto in un tragico incidente stradale - Le esequie a partire dalle 11 presso la chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, in piazza Roma ad Aprilia ...latinaquotidiano

Aprilia / Tragedia lungo via del Genio Civile: motociclista perde la vita in un terribile incidente - Aprilia – Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via del Genio Civile ad Aprilia. La vittima, un appassionato motociclista, è stata coinvolta in una collisione che ...temporeale.info