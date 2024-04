(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Ledell'negli ospedali "devono esserci laddove c'è la necessità: non possono non intervenire nel caso in cui ci sia un'aggressione al medico o all'operatore. Quindi oggettivamente è fuor di dubbio che vadano corretti elementi di ostacolo in questo sens

Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Le forze dell' ordine negli ospedali "devono esserci laddove c'è la necessità: non possono non intervenire nel caso in cui ci sia un'aggressione al medico o all'operatore. Quindi oggettivamente è fuor di dubbio che ...

Anaao, 'contro aggressioni serve azione forze ordine ma non è soluzione' - Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Le forze dell'ordine negli ospedali 'devono esserci laddove c'è la necessità: non possono non intervenire nel ...notizie.tiscali

Anaao-Assomed sul Def, ‘devono esserci le risorse per i professionisti’ - Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) – Parte alla Camera l’esame sul Def 2024, il Documento di economia e finanza, un tassello fondamentale anche per programmare le risorse per la sanità pubblica. “Servon ...ilsannioquotidiano

"C’è più violenza. Misure utili ma insufficienti" - A un anno dall'omicidio di Barbara Capovani, aumentano le violenze contro gli operatori sanitari in Toscana. Dati preoccupanti e necessità di misure urgenti per proteggere il personale medico.lanazione