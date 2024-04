Anaao - ' contro aggressioni serve azione forze ordine ma non è soluzione'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Ledell'negli ospedali "devono esserci laddove c'è la necessità: non possono non intervenire nel caso in cui ci sia un'aggressione al medico o all'operatore. Quindi oggettivamente è fuor di dubbio che vadano corretti elementi di ostacolo in questo senso", spiega all'Adnkronos Salute Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici ospedalieriAssomed, che concorda con l'appello degli psichiatri Sip per l'abolizione della circolare del ministero dell'Interno del 2019 che limita l'intervento delledell'nei pronto soccorso e nei reparti in caso dida parte di pazienti con problemi psichici. "La circolare va superata nella misura in cui impedisce di fatto un'di ...