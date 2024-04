Amici 23 - Sofia spiazzata dalla maestra Celentano | Non me l' aspettavo VIDEO

Tempo di lettura: 3 minutiUn programma di lavoro impegnativo, ma articolato su alcuni obiettivi molto concreti. Rito Martignetti, fresco di nomina a Presidente della Associazione “Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio”, ha voluto incontrare la Stampa presso “Il Funanmbolo – Caffè letterario” in via Cardinal di Rende per illustrare quello che intende fare nell’immediato e che si caratterizza per le proposte, anche di grande impatto, ... (anteprima24)