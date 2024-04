Ambra Angiolini e il suo compleanno con l’ex Francesco Renga | Grazie per l’affetto e il rispetto che le portiamo sempre

(Di martedì 23 aprile 2024) Una festa a sorpresa: il 47esimodiIl 47esimodiè stato segnato da una commovente sorpresa organizzata dalla figlia Jolanda. Immergiamoci nelle deliziose feste! Un affare di famiglia Jolanda, la figlia di, ha orchestrato una sentita festa a casa loro, alla quale si sono uniti il padre di, e suo fratello, Leonardo. Insieme, hanno adornato la casa con decorazioni colorate, palloncini e striscioni, creando un’atmosfera festosa adatta all’occasione. Attesa nascosta Con l’aiuto del padre e degli altri invitati, Jolanda si è preparata meticolosamente per l’arrivo di, aspettando con impazienza il momento ...

