Ambra Angiolini - compleanno in famiglia | presente Francesco Reng - nessuna traccia dell’ex fidanzato Andrea Bosca

Jolanda Regna ha organizzato una Festa a sorpresa per i 47 anni della madre Ambra Angiolini. Presenti anche il fratello Leonardo e il padre Francesco Renga. Sui social il video della serata trascorsa in famiglia e i ringraziamenti della festeggiata: "Grazie a Jolanda per l'amore, grazie al papo dei miei figli per l’amore ed il rispetto che ci portiamo da sempre".Continua a leggere (fanpage)