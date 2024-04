(Di martedì 23 aprile 2024) Il modello 730 diventa sempre più semplice da compilare, anche per chi non ne sa niente di tasse, detrazioni, deduzioni e rimborsi. Debutta quest’anno il modello, una dichiarazione dei redditi precompilata ancora più facile e veloce anche se poi il manuale diconta 152...

Dipendenti e pensionati possono dire addio all’ormai famosa Precompilata 730: sulla strada del completamente della riforma fiscale targata Meloni, Arriva la Dichiarazione Semplificata 730/ 2024 , che queste due categorie di contribuenti possono utilizzare per dichiarare i propri redditi. Novità che rivede in parte la modalità di invio della classica dichiarazione dei reddituale. Il modello ... (leggioggi)

Al via il 730 semplificato (ma con 152 pagine di istruzioni) - Quest'anno debutta il modello 730 semplificato, un questionario che guiderà lavoratori dipendenti e pensionati lungo le pagine della dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme come si compila ...today

Modello 730 precompilato 2024, da quando sarà disponibile e come funziona - 23 aprile 2024 Modello 730 precompilato verso il via: si avvicina l’apertura della stagione della dichiarazione dei redditi 2024. Focus su date, scadenze e regole per capire ...msn

Volkswagen Polo 1.0 evo Edition 80cv del 2021 usata a Ravenna - Annuncio vendita Volkswagen Polo 1.0 evo Edition 80cv usata del 2021 a Ravenna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto