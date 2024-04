Arriva la Semplificata 730 2024 | chi può inviarla e cosa cambia Le istruzioni AE

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dipendenti e pensionati possono dire addio all’ormai famosa Precompilata 730: sulla strada del completamente della riforma fiscale targata Meloni,la Dichiarazione730/, che queste due categorie di contribuenti possono utilizzare per dichiarare i propri redditi. Novità che rivede in parte la modalità di invio della classica dichiarazione dei reddituale. Il modello 730 precompilato viene quindi sostituito dal modello 730 semplificato, che chiede a pensionati e lavoratori dipendenti di confermare soltanto i dati presenti nel database dell’Agenzia entrate, anziché compilare le voci in forma precompilata. Possibilità al momento esclusa agli intermediari. Novità che si legge nel Decreto n.1 del’8 gennaio, pubblicato in Gazzetta ufficiale ...